Ростовская область присоединится к эксперименту по упрощению ОГЭ

Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
По словам госпожи Абрамченко, Минпросвещения признало эксперимент успешным. Выпускники девятых классов, которые планируют продолжать обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), сдают только русский язык и математику вместо четырех экзаменов. Министерство готовит законопроект о продлении эксперимента.
При отборе территорий учитывали три критерия: острую потребность в квалифицированных кадрах, развитую систему СПО и достаточное финансирование для бесплатного обучения всех желающих.
«Система образования — одна из сильных сторон Ростовской области. Продолжим развивать СПО в регионе, чтобы обеспечить проекты технологического лидерства квалифицированными кадрами», — написала Виктория Абрамченко.