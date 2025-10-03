Ричмонд
Ростовская область присоединится к эксперименту по упрощению ОГЭ

С нового учебного года эксперимент по сокращению обязательных ОГЭ до двух предметов для поступающих в колледжи распространится на Ростовскую и Тюменскую области, а также Татарстан. Сейчас упрощенная система действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

По словам госпожи Абрамченко, Минпросвещения признало эксперимент успешным. Выпускники девятых классов, которые планируют продолжать обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), сдают только русский язык и математику вместо четырех экзаменов. Министерство готовит законопроект о продлении эксперимента.

При отборе территорий учитывали три критерия: острую потребность в квалифицированных кадрах, развитую систему СПО и достаточное финансирование для бесплатного обучения всех желающих.

«Система образования — одна из сильных сторон Ростовской области. Продолжим развивать СПО в регионе, чтобы обеспечить проекты технологического лидерства квалифицированными кадрами», — написала Виктория Абрамченко.