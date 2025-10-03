Ростовская область присоединится к эксперименту по упрощению ОГЭ

С нового учебного года эксперимент по сокращению обязательных ОГЭ до двух предметов для поступающих в колледжи распространится на Ростовскую и Тюменскую области, а также Татарстан. Сейчас упрощенная система действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.