Лук, семена и арбузы застряли на границе: в Хабаровске изъяли почти 130 килограммов продуктов из Китая

По российскому законодательству без фитосанитарного сертификата можно ввезти не больше 5 килограммов плодоовощной продукции на человека. Ввоз семенного и посадочного материала, а также картофеля без документов полностью запрещен. Все изъятые продукты подлежат возврату в Китай или уничтожению.