Лук, семена и арбузы застряли на границе: в Хабаровске изъяли почти 130 килограммов продуктов из Китая

В речном пункте пропуска «Хабаровск» инспекторы Россельхознадзора за время навигации задержали почти 130 килограммов продукции, запрещенной к ввозу без документов. Семена, овощи и фрукты пытались провести пассажиры из Китая. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С 16 мая по 25 сентября в речном пункте пропуска специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили 128,9 килограмма подкарантинной продукции, которую жители Китая везли без фитосанитарных сертификатов.
Туристы, прибывающие из китайского города Фуюань, пытались провести семена овощных культур, рис, дыни, арбузы, дуриан, арахис, лук, чеснок, имбирь, горох и фасоль.
Так, 17 сентября у одного пассажира нашли 7 килограммов лука, чеснока и имбиря. 25 сентября инспекторы изъяли у туристов 2,2 килограмма семян фасоли для посева.
По российскому законодательству без фитосанитарного сертификата можно ввезти не больше 5 килограммов плодоовощной продукции на человека. Ввоз семенного и посадочного материала, а также картофеля без документов полностью запрещен. Все изъятые продукты подлежат возврату в Китай или уничтожению.