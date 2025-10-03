Ричмонд
Российского миллиардера задержали по подозрению в убийстве, пишут СМИ

Baza: в Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве Таля.

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Москве по подозрению в убийстве был задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов, сообщает телеграмм-канал Baza.

Согласно данным источника издания, арест произошел в ночь на 2 октября. Утверждается, что Сулейманову приписывают участие в совершенной в прошлом расправе. На текущий момент детали уголовного дела остаются неизвестными.

«Сейчас он задержан, следствие намерено требовать отправить его под арест», — говорится в материале.

Источник заявил, что задержанного проверяют на причастность к убийству экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля в 2004 году.