Задержкой рейсов в аэропорту Перми занялась транспортная прокуратура

Надзорный орган контролирует выполнение воздушных перевозок.

Источник: Комсомольская правда

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку вылетов из Перми двух авиарейсов. В аэропорту «Большое Савино» 3 октября на несколько часов задержали вылет в Санкт-Петербург и Сочи.

В прокуратуре пояснили, вылет авиарейсов задержали из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт Перми: DP 570 сообщением «Пермь — Санкт-Петербург (Пулково)» авиакомпании «Победа» — предварительно до 13:55 вместо 05:40; рейс FV 6130 сообщением «Пермь — Сочи» авиакомпании «Россия» — предварительно до 13:45 вместо 06:40.

Соблюдение прав пассажиров, включая предусмотренное федеральными авиационными правилами оказание услуг, находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.

Информацию о задержанных рейсах разместило онлан-табло Международного аэропорта «Пермь».