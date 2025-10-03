Задержкой рейсов в аэропорту Перми занялась транспортная прокуратура

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку вылетов из Перми двух авиарейсов. В аэропорту «Большое Савино» 3 октября на несколько часов задержали вылет в Санкт-Петербург и Сочи.
В прокуратуре пояснили, вылет авиарейсов задержали из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт Перми: DP 570 сообщением «Пермь — Санкт-Петербург (Пулково)» авиакомпании «Победа» — предварительно до 13:55 вместо 05:40; рейс FV 6130 сообщением «Пермь — Сочи» авиакомпании «Россия» — предварительно до 13:45 вместо 06:40.
Соблюдение прав пассажиров, включая предусмотренное федеральными авиационными правилами оказание услуг, находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.
Информацию о задержанных рейсах разместило онлан-табло Международного аэропорта «Пермь».