Новосибирский лектор-искусствовед рассказала, как вернуть любовь к литературе

Основной аудиторией музыкально-литературного отдела Новосибирской филармонии являются школьники, рассказала лектор-искусствовед Галина Остапец. «Наша работа же больше даже ориентирована на ребят, на школы, нежели чем на взрослую публику… И это вот именно такая миссионерская, просветительская работа: поездки к школьникам. И тут тоже, конечно, особая аудитория, в школах хоть и заставляют школьников ходить на наши представления принудительно, но иногда они кричат “Ура, филармония!”, не знаю, вместо урока, потому что, может быть, да, может быть, поэтому».
При этом, по её словам, концерты отдела имеют и практическую ценность для учащихся: «Для школьников, конечно, конечная цель — это образование. Хотя бы потому, что сейчас в государственных экзаменах ОГЭ и ЕГЭ у них есть такая часть, как сочинение. И сочинение на основе литературного материала. Наши концерты для них это большое подспорье в этом, потому что читать они сейчас не любят и в общем-то не особо хотят, послушали где-то, может быть, вспомнили. Один такой мальчик нам писал, что вспомнил, как наши артисты читали произведение, и оно ему помогло на экзамене в одиннадцатом классе».
Со взрослой аудиторией важен диалог: «Мы всегда находимся с людьми близко. То есть это не театр, когда артист не видит зрителя. Он просто играет. У нас идёт живое общение со зрителем».
Также Галина рассказала, как рождается программа. Музыкальное сопровождение помогает подбирать художественный руководитель: «Музыкальное сопровождение нам, конечно, помогают подбирать. Поскольку у меня музыкального образования нет. Раньше пианист у нас был, с которым мы работали. Сейчас нам помогает наш художественный руководитель помогает нам подбирать музыку».
Галина Остапец видит силу своего дела в живом формате: «Артист, когда читает произведение, он всё равно смотрит людям в глаза, он читает им. И он посредник, получается, между автором и зрителем. И его задача — как можно полнее выразить то, что автор пытался сказать… Также и со словом — невозможно это заменить записью».