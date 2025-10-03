Новосибирский лектор-искусствовед рассказала, как вернуть любовь к литературе

При этом, по её словам, концерты отдела имеют и практическую ценность для учащихся: «Для школьников, конечно, конечная цель — это образование. Хотя бы потому, что сейчас в государственных экзаменах ОГЭ и ЕГЭ у них есть такая часть, как сочинение. И сочинение на основе литературного материала. Наши концерты для них это большое подспорье в этом, потому что читать они сейчас не любят и в общем-то не особо хотят, послушали где-то, может быть, вспомнили. Один такой мальчик нам писал, что вспомнил, как наши артисты читали произведение, и оно ему помогло на экзамене в одиннадцатом классе».