На ленинградском заводе ускорили сборку электротехнических шкафов

Скорость сборки электротехнических шкафов увеличили на заводе «Ладога» в Ленинградской области в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
За шесть месяцев рабочая группа предприятия под руководством экспертов комитета по труду и регионального центра компетенций сделали перепланировку цеха, сократили время ожидания заготовок, внедрили точки внутреннего контроля на всех операциях в потоке, запустили систему предложений по улучшениям от сотрудников и многое другое. В результате производительность труда выросла на 16,5%, время перемещения материалов в потоке сократилось более чем в 2 раза, а расстояние перемещения снизилось с 9,14 км до 4,7 км, а запасы уменьшились на 88%.
«Такой успех окрыляет и нашу команду. Мне важно, что сотрудники предприятия обучились культуре бережливого производства и увидели, как их инициатива влияет на улучшение компании. Теперь методику оптимизации будут тиражировать на другие потоки завода», — подчеркнула председатель комитета по труду Ленинградской области Юлия Косарева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.