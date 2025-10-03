На ленинградском заводе ускорили сборку электротехнических шкафов

За шесть месяцев рабочая группа предприятия под руководством экспертов комитета по труду и регионального центра компетенций сделали перепланировку цеха, сократили время ожидания заготовок, внедрили точки внутреннего контроля на всех операциях в потоке, запустили систему предложений по улучшениям от сотрудников и многое другое. В результате производительность труда выросла на 16,5%, время перемещения материалов в потоке сократилось более чем в 2 раза, а расстояние перемещения снизилось с 9,14 км до 4,7 км, а запасы уменьшились на 88%.