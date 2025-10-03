Лукашенко запретил отчуждать сельскохозяйственные земли и лес под строительство: «Ни в коем случае»

Так, белорусский лидер сказал, что в Беларуси никакие новые земли из состава сельхозугодий под строительство и участки больше выдаваться не будут. Лукашенко назвал сельхозугодья ценным ресурсом и отметил, что в стране достаточно другой земли — много заброшенных и неиспользуемых участков в малых населенных пунктах.