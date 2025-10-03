Ричмонд
Лукашенко запретил отчуждать сельскохозяйственные земли и лес под строительство: «Ни в коем случае»

Лукашенко потребовал полный запрет на отчуждение сельскохозяйственных земель.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет установлен полный запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, пишет БелТА.

Так, белорусский лидер сказал, что в Беларуси никакие новые земли из состава сельхозугодий под строительство и участки больше выдаваться не будут. Лукашенко назвал сельхозугодья ценным ресурсом и отметил, что в стране достаточно другой земли — много заброшенных и неиспользуемых участков в малых населенных пунктах.

— Чтобы все распахали, ненужное убрали, — потребовал глава страны.

Отдельно лидер государства высказался об отчуждении земель сельхозназначения под иные нужды. Лукашенко заметил, что для этого будут применимы особые подходы в исключительных случаях.

— Это единичные случаи под инвестиции какие-то. Лес и сельхозугодья, — прокомментировал он.

А резюмируя, Александр Лукашенко пояснил, что уже в 2026-м в Беларуси введут полный запрет на отчуждение сельхозземель.

— Отчуждать земли сельхозназначения — ни в коем случае, — заключил белорусский президент.

Напомним, 3 октября Александр Лукашенко проинспектирует птицеводство, посетив перепелиную ферму.

Накануне, напомним, глава Беларуси провел три закрытые встречи.

Также Александр Лукашенко сказал о судьбе старейшего аграрного вуза Европы, находящегося в Беларуси.

Еще мы писали, что белорусский президент хочет восстановить двусторонние отношения с Германией.

