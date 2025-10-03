В Новосибирскую область поступило 912 тысяч доз вакцины от гриппа

На 30 сентября 2025 года в Новосибирскую область поступило 912 470 доз вакцины для профилактики гриппа. Ожидается, что до конца ноября регион получит ещё 605 900 доз противогриппозных вакцин. Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области в ответ на запрос Om1.ru Новосибирск. При этом вакцинация против коронавируса в регионе не планируется.