В Новосибирскую область поступило 912 тысяч доз вакцины от гриппа

На 30 сентября 2025 года в Новосибирскую область поступило 912 470 доз вакцины для профилактики гриппа. Ожидается, что до конца ноября регион получит ещё 605 900 доз противогриппозных вакцин. Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области в ответ на запрос Om1.ru Новосибирск. При этом вакцинация против коронавируса в регионе не планируется.
«Профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не регламентирована Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.07.2025 № 14 “О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2025−2026 годов”», — сообщили в минздраве.
Там дополнили, что в настоящее время также отсутствует нормативный правовой акт Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, устанавливающий необходимость проведения профилактической вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона.
Напомним, что в Новосибирске ожидается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, включая грипп и коронавирусы. Рост заболеваемости начинается осенью и продолжается зимой. Это происходит из-за распространения вирусов в холодное время года, снижения иммунитета и увеличения контактов в закрытых помещениях.