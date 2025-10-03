Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в телеграм-канале об открытии школы № 82 после капремонта

На комплексные работы были направлены 257 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут и мэр Сергей Шелест торжественно открыли здание школы № 82 после капитального ремонта. Об этом градоначальник рассказал сегодня, 3 октября.

Образовательное учреждение, которое располагается по адресу: улица Волкова, 5Б, было построено в 1972 году. Сейчас старый объект полностью преобразился благодаря федеральному финансированию в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» и народной программы партии «Единая Россия».

Ремонт затронул все помещения школы — строители обновили фасад и кровлю, учебные кабинеты и зоны рекреации, полностью заменили санузлы и хозяйственные помещения. Теперь современные инженерные коммуникации обеспечивают бесперебойную работу образовательного учреждения. Восстановление и оснащение школы обошлось в более, чем 257 миллионов рублей. Их выделили бюджетов разных уровней.

Сергей Шелест отметил, что школа № 82 получила совершенно новое оборудование. Это современная мебель для столовой и учебных классов, специализированный инвентарь для кабинетов ОБЖ, географии и технологии, оснащение для спортивного и актового залов, а также компьютерная техника.

«Еще раз поблагодарил директора ООО “РСТ-групп” Максима Юрьевича Котовского за неравнодушный подход и усилия, вложенные в реализацию проекта», — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Уже в ближайший понедельник, 6 октября, в преображенное здание вернутся 850 учеников, которые смогут оценить результаты масштабной реконструкции.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше