Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в телеграм-канале об открытии школы № 82 после капремонта

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут и мэр Сергей Шелест торжественно открыли здание школы № 82 после капитального ремонта. Об этом градоначальник рассказал сегодня, 3 октября.
Образовательное учреждение, которое располагается по адресу: улица Волкова, 5Б, было построено в 1972 году. Сейчас старый объект полностью преобразился благодаря федеральному финансированию в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» и народной программы партии «Единая Россия».
Ремонт затронул все помещения школы — строители обновили фасад и кровлю, учебные кабинеты и зоны рекреации, полностью заменили санузлы и хозяйственные помещения. Теперь современные инженерные коммуникации обеспечивают бесперебойную работу образовательного учреждения. Восстановление и оснащение школы обошлось в более, чем 257 миллионов рублей. Их выделили бюджетов разных уровней.
Сергей Шелест отметил, что школа № 82 получила совершенно новое оборудование. Это современная мебель для столовой и учебных классов, специализированный инвентарь для кабинетов ОБЖ, географии и технологии, оснащение для спортивного и актового залов, а также компьютерная техника.
«Еще раз поблагодарил директора ООО “РСТ-групп” Максима Юрьевича Котовского за неравнодушный подход и усилия, вложенные в реализацию проекта», — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
Уже в ближайший понедельник, 6 октября, в преображенное здание вернутся 850 учеников, которые смогут оценить результаты масштабной реконструкции.