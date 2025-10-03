Делегация Тюменской области провела деловые переговоры в Белоруссии

Серию деловых переговоров в Республике Беларусь провела делегация Тюменской области в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Например, тюменская делегация встретилась с представителями компании «ТБЗ Ляховичский». Это второе по величине предприятие по производству топливных брикетов в Европе. Компания активно разрабатывает добавки в пищу для крупного рогатого скота и курицы на основе торфа. Стороны обсудили возможность применения технологии в Тюменской области, обладающей существенными запасами торфа.
С производителем интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов «Интеграл» обсуждалась возможность применения белорусских решений для компаний нефтегазового сектора Тюменской области. В рамках деловых переговоров с Минэнерго Республики Беларусь поднимались вопросы применения компетенций российского региона в области обслуживания газотурбинного оборудования иностранного производства и другие.
«У наших территорий есть точки соприкосновения для взаимовыгодного экономического сотрудничества — от сельского хозяйства до нефтегазовой промышленности. Мы обладаем компетенциями, применение которых позволит более активно развиваться предприятиям Тюменской области и Республики Беларусь», — отметил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.