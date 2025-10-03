С 3 октября в Севастополе отменяется особый противопожарный режим

Отмена особого режима означает, что с 3 октября 2025 года на территории Севастополя вновь разрешается, но с учетом обязательного выполнения требований пожарной безопасности, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов на участках садоводческих и огороднических товариществ. Также возобновляется использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи с применением открытого огня.