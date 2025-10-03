В теплицах под Красноярском опять нашли нелегалов

пять иностранцев находились на территории страны нелегально (ст. 18.8 КоАП РФ); один уклонился от прохождения иммиграционного контроля (ст. 18.11 КоАП РФ). Два протокола составили за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранцу с нарушением установленного порядка пребывания (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ).