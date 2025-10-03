В Калуге прошла ежегодная областная выставка работ учащихся СПО

Ежегодная областная выставка работ учащихся профессиональных образовательных организаций «Интеллектуально-творческий потенциал будущего» состоялась 30 сентября в Калужском колледже экономики и технологий в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Калужской области.
Выставка была организована в ходе проведения Большой учительской недели и приурочена к 85-летию отечественной системы среднего профессионального образования (СПО). На ней учащиеся профессиональных образовательных организаций области представили работы по трем номинациям: научно-исследовательская деятельность, декоративно-прикладное творчество и профессиональная деятельность.
«Выставка работ студентов всегда очень интересна. Конечно, сегодня важно быть знающим, компетентным человеком, но в современном мире еще очень важно быть креативным, создавать продукты производства. И то, что вы делаете, заслуживает самой высокой оценки, потому что это создано вашими руками», — обратился к учащимся министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.