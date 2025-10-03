В Калуге прошла ежегодная областная выставка работ учащихся СПО

«Выставка работ студентов всегда очень интересна. Конечно, сегодня важно быть знающим, компетентным человеком, но в современном мире еще очень важно быть креативным, создавать продукты производства. И то, что вы делаете, заслуживает самой высокой оценки, потому что это создано вашими руками», — обратился к учащимся министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.