Бывший глава райцентра возглавил новый райсовет в Омской области

В Муромцевском районе Омской области состоялось первое заседание совета муниципального округа первого созыва. Он был создан в рамках перехода на одноуровневую систему местного самоуправления. Председателем нового представительного органа единогласно избран Федор Горбанин, ранее в течение 15 лет возглавлявший Муромцевское городское поселение.
Его заместителем стала Людмила Колошницына. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Омской области Валерий Бойко, присутствовавший на заседании 2 октября.
Напомним, в конце августа 69-летний Горбанин досрочно сложил с себя полномочия главы поселения, заявив о выходе на пенсию, однако уже в сентябре принял участие в выборах в качестве самовыдвиженца и прошел в новый райсовет.
Муниципальная реформа предполагает упразднение сельских и городских поселений как отдельных уровней власти. Их представительные органы (сельские советы) заменяются общественными советами, а администрации становятся структурными подразделениями единой администрации муниципального округа. Новый формат призван повысить эффективность управления и сократить дублирование функций.
