Депутат Кирьянов назвал логичным закон о регулировании рынка рекламы

Стоит отметить, что в Госдуме уже обсуждают следующий шаг — запрет на работу в России рекламных компаний, контролируемых из-за рубежа. Как отметил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин, рекламный рынок в нынешних условиях тоже превращается в источник чувствительных данных, которые могут утекать иностранцам. И это действительно важный момент. Реклама — это не только продвижение товаров, но и колоссальный массив информации о потребителях, их привычках и поведении. Если доступ к этим данным получают структуры за границей, они могут использовать их как инструмент давления или экономического шантажа. Поэтому регулирование этой сферы — логичное продолжение курса на цифровой суверенитет.