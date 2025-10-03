Врачи в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике

ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости. Уникальную операцию по новой методике провели хирурги краевой больницы имени Сергеева в Хабаровске, технология локального воздействия на тромб впервые использовалась в регионе, сообщает правительство Хабаровского края.
«Специалистами краевой клинической больницы имени С. И. Сергеева внедрена в работу новая методика оперативного лечения тромбоэмболии легочной артерии, тромбозов и тромбоэмболии магистральных артерий и вен. Нововведение позволяет локально рассасывать опасные тромбы в кровеносных сосудах при помощи ультразвукового воздействия. Такая внутрисосудистая технология используется в регионе впервые и уже показывает положительные результаты», — сообщает правительство региона на сайте.
По данным краевой клинической больницы имени Сергеева, в медучреждение поступила женщина 48 лет с диагнозом тромбоэмболии легочной артерии. При обследовании у нее был выявлен тромбоз обеих легочных артерий. Состояние пациентки было тяжелое, она сразу же была помещена в реанимационное отделение. Задача в таких ситуациях — восстановить легочный кровоток, чтобы спасти жизнь и предотвратить тяжелые осложнения.
Чтобы помочь пациентке, было принято решение проводить операцию по новой методике — ультразвуковой транскатетерный направленный локальный тромболизис. Врачи вводили препарат прямо в тромб через специализированный катетер и одновременно воздействовали на него ультразвуком, постепенно снижая его дозу, разъяснили в больнице. Это помогло минимизировать риск кровотечений и повысило эффективность лечения. Кровоток женщины полностью восстановлен.
Как отметили в краевом минздраве, ранее основным методом лечения тромбоэмболии легочной артерии был системный тромболизис, при котором препарат для растворения тромба вводился в кровоток по всему организму. Это требовало использования высоких доз лекарства и могло приводить к кровотечениям.
После успешно проведенной операции состояние пациентки улучшилось уже через несколько часов. На следующие сутки ее перевели из реанимации, а дальнейшее восстановление проходило стабильно и быстро. На данный момент женщина выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение кардиологов кардиодиспансера больницы имени Сергеева, сообщили в правительстве региона.