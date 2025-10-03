Бывший краевой депутат и академик стали «Почетными гражданами Красноярского края»

Всеволод Севастьянов — учёный, экономист, многолетний депутат краевого парламента, возглавлявший комитет по экономическому развитию и занимавший пост зампредседателя ЗС. Под его руководством в 1970—1980-х годах был спасён от закрытия и преобразован в ведущий вуз космической отрасли — нынешний Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика Решетнёва.
Василий Шабанов — академик РАН, директор Красноярского научного центра СО РАН, автор более 350 научных работ, основатель крупнейшей в России научной школы по спектроскопии анизотропных сред. Более 30 лет он готовит научные кадры, преподавая в ведущих университетах края.
Спикер краевого парламента Алексей Додатко поблагодарил новых «Почётных граждан» за вклад в развитие науки, образования и законодательства региона.