Бывший краевой депутат и академик стали «Почетными гражданами Красноярского края»

В Законодательном Собрании Красноярского края приняли закон о присвоении высшей региональной награды — звания «Почётный гражданин Красноярского края» — Всеволоду Севастьянову и Василию Шабанову.

Источник: Newslab.ru

Всеволод Севастьянов — учёный, экономист, многолетний депутат краевого парламента, возглавлявший комитет по экономическому развитию и занимавший пост зампредседателя ЗС. Под его руководством в 1970—1980-х годах был спасён от закрытия и преобразован в ведущий вуз космической отрасли — нынешний Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика Решетнёва.

Василий Шабанов — академик РАН, директор Красноярского научного центра СО РАН, автор более 350 научных работ, основатель крупнейшей в России научной школы по спектроскопии анизотропных сред. Более 30 лет он готовит научные кадры, преподавая в ведущих университетах края.

Спикер краевого парламента Алексей Додатко поблагодарил новых «Почётных граждан» за вклад в развитие науки, образования и законодательства региона.