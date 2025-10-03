Врачи в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике

По данным краевой клинической больницы имени Сергеева, в медучреждение поступила женщина 48 лет с диагнозом тромбоэмболии легочной артерии. При обследовании у нее был выявлен тромбоз обеих легочных артерий. Состояние пациентки было тяжелое, она сразу же была помещена в реанимационное отделение. Задача в таких ситуациях — восстановить легочный кровоток, чтобы спасти жизнь и предотвратить тяжелые осложнения.