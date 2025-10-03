В Великобритании обвинили Россию в попытках глушить космические спутники

В конце сентября об угрозе спутникам своей страны от России заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. По его словам, российские спутники ведут слежку за немецкими. Кроме того, подчеркнул он, Москва и Пекин в последние годы быстро расширили свои возможности «для ведения боевых действий в космосе». Это заключается в том, что «они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать или уничтожать путем прямого столкновения».