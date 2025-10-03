В Воронеже состоялся ИТ-форум «Цифроземье-2025»

Всего в «Цифроземье-2025» приняли участие около 3 тыс. человек, в том числе более 100 спикеров. В рамках образовательной и дискуссионной программы работали семь залов. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов выступил на круглом столе «ИТ-кадры в АПК: вызовы и решения», где рассказал о мерах поддержки, которые оказываются ИТ-специалистам в АПК на федеральном и региональном уровне, а также уделил особое внимание необходимости популяризации работы в отрасли среди молодежи.