В Воронеже состоялся ИТ-форум «Цифроземье-2025»

Региональный ИТ-форум «Цифроземье-2025» прошел 25 сентября в Воронеже в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Воронежской области.
Всего в «Цифроземье-2025» приняли участие около 3 тыс. человек, в том числе более 100 спикеров. В рамках образовательной и дискуссионной программы работали семь залов. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов выступил на круглом столе «ИТ-кадры в АПК: вызовы и решения», где рассказал о мерах поддержки, которые оказываются ИТ-специалистам в АПК на федеральном и региональном уровне, а также уделил особое внимание необходимости популяризации работы в отрасли среди молодежи.
«У нас есть задачи, поставленные Президентом России, по увеличению объема производимой продукции, экспорта. Но мы не можем больше прирастать экстенсивно, нам нужно проводить интенсификацию наших производств. Без внедрения цифровых технологий, роботизации на наших предприятиях мы не можем дальше развиваться быстрыми шагами. АПК как отрасль активно внедряет цифровые технологии, проводит роботизацию и автоматизацию, сокращает ручной труд. В этом мы движемся совместно с коллегами из ИТ и “цифры”», — отметил Алексей Сапронов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.