Новая дорога Тюп-Кеген сделает Иссык-Куль ближе для туристов из Алматы

Дорога Тюп-Кеген находится на северо-востоке Иссык-Куля и ведет к жайлау Каркыра. Ее длина — 52 км. По словам кыргызских властей, здесь полностью обновили участок с 39-го по 76-й километр и 13 км трассы Каркыра — Турук — Сары-Джаз. Эта трасса соединяет Иссык-Куль с Алматинской областью и Алматы.
Помимо отремонтированной дороги уделили внимание и туристическим местам. Для развития туризма вдоль маршрута построили пять сервисных центров в Балыкчы, Боконбаеве, Тосоре, Теплоключенке и Тюпе.
С казахстанской стороны дорога регулярно подвергалась критике. В 2024 году почти половина трассы, соединяющей Алматы и Кегенский район, оставалась разбитой. На дороге было много ям и неровностей. Водители жаловались на частые ДТП и поломки машин. Несмотря на ежегодный ремонт, асфальт быстро разрушался и не выдерживал даже года.
В июне 2025 года стало известно о ремонте трассы. Kursiv LifeStyle обратился в «КазАвтоЖол» и там сообщили, что работы по среднему ремонту ведутся участками и пока еще не завершены.
Добраться по новой дороге можно так: из Алматы двигайтесь по трассе А-351 через Талгар до поселка Кеген, затем через живописный горный перевал до Тюпа на северо-востоке Иссык-Куля, откуда можно продолжить путь к Чолпон-Ате или другим курортным поселкам на побережье.