Новая дорога Тюп-Кеген сделает Иссык-Куль ближе для туристов из Алматы

С казахстанской стороны дорога регулярно подвергалась критике. В 2024 году почти половина трассы, соединяющей Алматы и Кегенский район, оставалась разбитой. На дороге было много ям и неровностей. Водители жаловались на частые ДТП и поломки машин. Несмотря на ежегодный ремонт, асфальт быстро разрушался и не выдерживал даже года.