Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в преддверии зимы

Работы проводят ночью или в выходные дни. Для этого поочередно перекрывают по одной крайней полосе движения транспорта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели перед зимним периодом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта», — отметил Петр Бирюков.

С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоют парапеты и стены инженерных сооружений, очистят дренажные системы, смотровые и сточные колодцы водосточной сети. В работе также задействуют тоннелемоечные машины со щетками для очистки стен и поливомоечную технику.

Промывают тоннели только при плюсовой температуре в ночное время с 22:00 до 06:00 или в выходные дни. Работы планируют завершить до конца октября.