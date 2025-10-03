Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в преддверии зимы

«Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта», — отметил Петр Бирюков.