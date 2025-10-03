Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в преддверии зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели перед зимним периодом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта», — отметил Петр Бирюков.
С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоют парапеты и стены инженерных сооружений, очистят дренажные системы, смотровые и сточные колодцы водосточной сети. В работе также задействуют тоннелемоечные машины со щетками для очистки стен и поливомоечную технику.
Промывают тоннели только при плюсовой температуре в ночное время с 22:00 до 06:00 или в выходные дни. Работы планируют завершить до конца октября.