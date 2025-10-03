Россельхознадзор нашел кишечную палочку в говядине и молоке из Беларуси. Это следует из письма, опубликованного на официальном сайте ведомства.
В документе сказано, что в ОАО «Гродненский мясокомбинат» в говядине были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, бактерии группы кишечной палочки были найдены в сухом молоке от «Новогрудских даров» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».
В Россельхознадзоре добавили, что в мясе птицы от ОАО «Александрийское» (речь идет про цех убоя и переработки бройлеров) нашли листерии. Статус указанных предприятий в реестре Таможенного союза был изменен на «усиленный лабораторный контроль» по причине первичных нарушений.
Тем временем Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный миксер, произведенный в Китае: концентрация свинца превысила норму в 615 раз.
