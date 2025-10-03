Россельхознадзор нашел кишечную палочку в говядине и молоке из Беларуси

В документе сказано, что в ОАО «Гродненский мясокомбинат» в говядине были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, бактерии группы кишечной палочки были найдены в сухом молоке от «Новогрудских даров» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».