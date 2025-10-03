Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор нашел кишечную палочку в говядине и молоке из Беларуси

Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в продукции двух белорусских предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор нашел кишечную палочку в говядине и молоке из Беларуси. Это следует из письма, опубликованного на официальном сайте ведомства.

В документе сказано, что в ОАО «Гродненский мясокомбинат» в говядине были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, бактерии группы кишечной палочки были найдены в сухом молоке от «Новогрудских даров» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

В Россельхознадзоре добавили, что в мясе птицы от ОАО «Александрийское» (речь идет про цех убоя и переработки бройлеров) нашли листерии. Статус указанных предприятий в реестре Таможенного союза был изменен на «усиленный лабораторный контроль» по причине первичных нарушений.

Тем временем Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный миксер, произведенный в Китае: концентрация свинца превысила норму в 615 раз.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Ранее синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября.