В Тюменской области начался 2-й сезон проекта по раздельному сбору отходов

Болельщикам необходимо принести чистые и сжатые пластиковые бутылки в экодом и сообщить администраторам название спортивного клуба. Кроме того, в этом сезоне Тюменское экологическое объединение и компания «СИБУР» ежемесячно будут поощрять самых креативных болельщиков. Для участия в дополнительном конкурсе необходимо записать короткое видео, начав с фразы «Я сдаю пластик, чтобы…» и опубликовать его в любой социальной сети с хештегом #ЗСНХ и #несемвэкодом и указанием названия клуба.