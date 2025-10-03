В Тюменской области начался 2-й сезон проекта по раздельному сбору отходов

Второй сезон проекта «Экологический рейтинг спортивных команд», направленного на популяризацию раздельного сбора отходов, стартовал в Тюменской области и продлится до 31 марта. Проведение таких акций отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Тюмени.
Площадками для сбора станут экодома в Тюмени и Тобольске. Участникам необходимо приносить туда пластиковые бутылки, чтобы поддержать любимую команду. В борьбе за звание самого экологичного спортивного клуба региона примут участие футбольные клубы «Тюмень» и «Тобол», хоккейный «Рубин», волейбольный «Тюмень», футзальный «Тюмень», баскетбольный «Нефтехимик». Команда, чьи болельщики соберут наибольшее количество пластика за время проекта, будет удостоена награды «Экоклуб».
Болельщикам необходимо принести чистые и сжатые пластиковые бутылки в экодом и сообщить администраторам название спортивного клуба. Кроме того, в этом сезоне Тюменское экологическое объединение и компания «СИБУР» ежемесячно будут поощрять самых креативных болельщиков. Для участия в дополнительном конкурсе необходимо записать короткое видео, начав с фразы «Я сдаю пластик, чтобы…» и опубликовать его в любой социальной сети с хештегом #ЗСНХ и #несемвэкодом и указанием названия клуба.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.