В Челябинске наказали водителя, высадившего подростка из автобуса

В Челябинске наказали высадившего подростка из автобуса водителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло в июле 2025 года в Тракторозаводском районе.

Группа несовершеннолетних села в автобус № 86 на остановке «Магазин Шатура», один из подростков не смог оплатить проезд транспортной картой, водитель маршрутного такси остановился в не предназначенном для высадки пассажиров месте, потребовал покинуть салон.

Мальчик, испугавшись, вышел из маршрутного автобуса.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством запрещено высаживать из транспорта детей младше 16 лет.

«Директору ООО “Автолига” внесено представление об устранении нарушений законодательства о пассажирских перевозках, водитель привлечен к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в областной прокуратуре.

Кроме того, по постановлению прокурора водитель привлечен к ответственности по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего), ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.