Правоохранители проверят законность хранения оружия у белорусов

Милиционеры проверят, как соблюдаются условия хранения зарегистрированных пистолетов и ружей владельцами. А также напомнят об основных правилах безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
«Особое внимание уделят выявлению нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, разъяснению населению порядка их добровольной сдачи», — рассказал начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Дмитрий Язепчик.
Что будет с нарушителями
МВД предупреждает, что за незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в Беларуси предусмотрена уголовная и административная ответственность. Лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел такое оружие, освобождаются от ответственности.
По словам Дмитрия Язепчика, с начала года у белорусов изъято более 480 единиц незарегистрированного оружия и около 53 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано свыше 300 единиц и порядка 19 тысяч соответственно. В прошлом году в ходе спецмероприятия «Арсенал» было возбуждено около 40 уголовных дел.
Правоохранители напомнили, что сообщить о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также получить информацию о порядке их добровольной сдачи можно в ОВД по месту жительства или по телефону 102.