Правоохранители проверят законность хранения оружия у белорусов

По словам Дмитрия Язепчика, с начала года у белорусов изъято более 480 единиц незарегистрированного оружия и около 53 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано свыше 300 единиц и порядка 19 тысяч соответственно. В прошлом году в ходе спецмероприятия «Арсенал» было возбуждено около 40 уголовных дел.