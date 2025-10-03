Ричмонд
Правоохранители проверят законность хранения оружия у белорусов

МИНСК, 03 окт — Sputnik. С 6 по 10 октября в Беларуси пройдет оперативно-профилактическое специальное комплексное мероприятие «Арсенал», сообщили в МВД Беларуси.

Источник: УВД Гродненского облисполкома

Милиционеры проверят, как соблюдаются условия хранения зарегистрированных пистолетов и ружей владельцами. А также напомнят об основных правилах безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

«Особое внимание уделят выявлению нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, разъяснению населению порядка их добровольной сдачи», — рассказал начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Дмитрий Язепчик.

Что будет с нарушителями

МВД предупреждает, что за незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в Беларуси предусмотрена уголовная и административная ответственность. Лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел такое оружие, освобождаются от ответственности.

По словам Дмитрия Язепчика, с начала года у белорусов изъято более 480 единиц незарегистрированного оружия и около 53 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано свыше 300 единиц и порядка 19 тысяч соответственно. В прошлом году в ходе спецмероприятия «Арсенал» было возбуждено около 40 уголовных дел.

Правоохранители напомнили, что сообщить о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также получить информацию о порядке их добровольной сдачи можно в ОВД по месту жительства или по телефону 102.