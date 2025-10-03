В Башкирии учителя могут выйти на пенсию досрочно

Как сообщили «Башинформу» в отделении Социального фонда России по Башкирии, представители этой благородной профессии имеют право выхода на пенсию досрочно. На сегодняшний день в республике страховая пенсия по старости досрочно оформлена 45 392 учителям, имеющим длительный педагогический стаж.
Учителя имеют право на оформление пенсии досрочно при наличии 25 лет педагогического стажа в соответствующих должностях и учреждениях, перечень которых утвержден правительством РФ. Также важно иметь необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов — 30 в 2025 году.
При оформлении пенсии принимаются во внимание положения переходного периода, связанного с увеличением пенсионного возраста. Например, если учитель имел 25 лет стажа к 1 октября 2022 года, пенсия может быть назначена спустя 4 года, начиная с 1 октября 2026 года. Если необходимый стаж выработан в 2025 году, отсрочка составит 5 лет, и пенсия будет назначена в 2030 году.
В педагогический стаж также включаются периоды повышения квалификации, нахождения в ежегодном отпуске и на больничном, при условии уплаты страховых взносов работодателем за этот период.
В список педагогических работников, которые имеют право выйти на пенсию досрочно, с 2024 года включены: тьютор, инструктор по физической культуре и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.