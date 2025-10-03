В Башкирии учителя могут выйти на пенсию досрочно

При оформлении пенсии принимаются во внимание положения переходного периода, связанного с увеличением пенсионного возраста. Например, если учитель имел 25 лет стажа к 1 октября 2022 года, пенсия может быть назначена спустя 4 года, начиная с 1 октября 2026 года. Если необходимый стаж выработан в 2025 году, отсрочка составит 5 лет, и пенсия будет назначена в 2030 году.