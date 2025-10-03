В школе крымского села Веселого оборудовали кабинет технологии

Современное оборудование поступило в кабинет технологии школы села Веселого города Судака Республики Крым по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Теперь в кабинете есть углошлифовальная машина, универсальная кухонная машина, прибор для выжигания по дереву, утюг электрический, шуруповерт аккумуляторный и плита электрическая. Появление современного оборудования позволит сделать учебный процесс более наглядным, интересным и приближенным к реальной практике. Новые возможности могут помочь ученикам раскрывать творческий потенциал и пробовать себя в разных сферах, развивая навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.