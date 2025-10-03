В школе крымского села Веселого оборудовали кабинет технологии

Теперь в кабинете есть углошлифовальная машина, универсальная кухонная машина, прибор для выжигания по дереву, утюг электрический, шуруповерт аккумуляторный и плита электрическая. Появление современного оборудования позволит сделать учебный процесс более наглядным, интересным и приближенным к реальной практике. Новые возможности могут помочь ученикам раскрывать творческий потенциал и пробовать себя в разных сферах, развивая навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности.