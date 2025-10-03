«Два мальчика и семь девочек». Необычный подарок получил Лукашенко на птицефабрике

Президент Беларуси Александру Лукашенко на птицефабрике подарили перепелок, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, 3 октября Александр Лукашенко инспектирует птицеводство и посещает перепелиную ферму и птицефабрику в Солигорском районе.
Мы писали, что во время посещения Солигорской птицефабрики главе страны пообещали вывести белорусскую перепелку.
Лукашенко на Солигорской птицефабрике подарили перепелок. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
А еще белорусскому лидеру на перепелиной ферме подарили птиц для его личного подворья.
— Первому подарили двух мальчиков и семь девочек, — рассказал телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее Александр Лукашенко рассказывал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле. Теперь же у белорусского лидера на подворье будет больше живности, а ранее «Комсомолка» писала, какие животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы.
Еще Александр Лукашенко запретил отчуждать сельскохозяйственные земли и лес под строительство: «Ни в коем случае».
Также глава государства сказал о судьбе старейшего аграрного вуза Европы, находящегося в Беларуси.