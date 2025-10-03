Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Два мальчика и семь девочек». Необычный подарок получил Лукашенко на птицефабрике

Лукашенко получил в подарок в Солигорске девять перепелок.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александру Лукашенко на птицефабрике подарили перепелок, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, 3 октября Александр Лукашенко инспектирует птицеводство и посещает перепелиную ферму и птицефабрику в Солигорском районе.

Мы писали, что во время посещения Солигорской птицефабрики главе страны пообещали вывести белорусскую перепелку.

Лукашенко на Солигорской птицефабрике подарили перепелок. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

А еще белорусскому лидеру на перепелиной ферме подарили птиц для его личного подворья.

— Первому подарили двух мальчиков и семь девочек, — рассказал телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее Александр Лукашенко рассказывал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле. Теперь же у белорусского лидера на подворье будет больше живности, а ранее «Комсомолка» писала, какие животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы.

Еще Александр Лукашенко запретил отчуждать сельскохозяйственные земли и лес под строительство: «Ни в коем случае».

Также глава государства сказал о судьбе старейшего аграрного вуза Европы, находящегося в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше