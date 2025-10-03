«Два мальчика и семь девочек». Необычный подарок получил Лукашенко на птицефабрике

Ранее Александр Лукашенко рассказывал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле. Теперь же у белорусского лидера на подворье будет больше живности, а ранее «Комсомолка» писала, какие животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы.