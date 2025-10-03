Ричмонд
В мэрии Новосибирска назвали окончательный срок включения тепла в домах

Сегодня без тепла остается 70 многоквартирных домой.

Глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков прокомментировал ситуацию. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.

Зайков отметил, что у служб есть ровно сутки на устранение любых аварий и недоделок.

«Это правило вступило в силу в прошлом году, оно прописано — и будет действовать. Не будет тепла — будет ЧС», — заявил глава департамента.

Он также отметил, что хуже всего дела обстоят в Ленинском и Кировском районах. Представители СГК сообщили, что развертывание сетей было завершено в срок, но не все УК в то же время окончили ремонтные работы.