В мэрии Новосибирска назвали окончательный срок включения тепла в домах

Глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков прокомментировал ситуацию. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.
Зайков отметил, что у служб есть ровно сутки на устранение любых аварий и недоделок.
«Это правило вступило в силу в прошлом году, оно прописано — и будет действовать. Не будет тепла — будет ЧС», — заявил глава департамента.
Он также отметил, что хуже всего дела обстоят в Ленинском и Кировском районах. Представители СГК сообщили, что развертывание сетей было завершено в срок, но не все УК в то же время окончили ремонтные работы.