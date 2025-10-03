В Минске движение под мостом на Независимости откроют для всех видов транспорта с 4 октября

В ведомстве уточнили, что по причине завершения очередного этапа работ, связанного с реконструкцией моста с проспекта Независимости на улицу Московскую, с 4 октября 2025 года движение всех видов транспорта по улице Бобруйской будет открыто. Речь идет про участок от площади Мясникова до улицы Ленинградской.