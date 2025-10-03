Выделенную полосу для общественного транспорта обустроили на Комендантском проспекте

Благодаря новой «выделенке» ожидается, что поездка от Арцеуловской аллеи до метро займет в два раза меньше времени. А средняя скорость транспорта вырастет примерно на 50 процентов. Всего «выделенка» охватил 16 маршрутов: 13 автобусных и три троллейбусных.