Выделенную полосу для общественного транспорта обустроили на Комендантском проспекте

Новую выделенную полосу для общественного транспорта обустроили в Петербурге. Она растянулась от станции метро «Комендантский проспект» до местных жилых кварталов, в томи числе до «Чистого неба». Это сделает поездки более быстрыми и комфортными, сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
— Это решение приняли после обращений жителей. Уверен, нововведение кардинально улучшит транспортное обслуживание в Приморском районе, — отметил Кирилл Поляков, вице-губернатор города.
Благодаря новой «выделенке» ожидается, что поездка от Арцеуловской аллеи до метро займет в два раза меньше времени. А средняя скорость транспорта вырастет примерно на 50 процентов. Всего «выделенка» охватил 16 маршрутов: 13 автобусных и три троллейбусных.
Поляков добавил, что отдельное внимание уделили и маршруту № 217. Его переведут в режим экспресса с остановками только у станции метро, на Арцеуловской аллее и Плесецкой улице. Для организации движения дорожники установили 584 знака и заменили 94 существующих.