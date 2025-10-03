Краснодарским пенсионерам рассказали об основах цифровой безопасности

«Такие встречи — это не только лекции о цифровой безопасности, но и живой диалог со старшим поколением. Это возможность узнать о самых актуальных и сложных вопросах, с которыми сталкиваются пожилые граждане, и помочь им разобраться в них. Безусловно, такие мероприятия будут способствовать повышению цифровой грамотности на Кубани и снижению числа случаев интернет-мошенничества», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.