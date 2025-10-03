Краснодарским пенсионерам рассказали об основах цифровой безопасности

Лекция об основах цифровой безопасности состоялась в Краснодарском комплексном центре социального обслуживания населения Карасунского округа в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края.
Преподаватель кафедры кибербезопасности и защиты информации Кубанского государственного технологического университета Владислав Третьяков поделился с участниками основными правилами безопасного поведения в Сети. Он рассказал о том, как распознать фишинг и отличить дипфейки от оригинального контента, а также дал рекомендации по защите личных данных в социальных сетях. Кроме того, цифровые волонтеры помогли участникам освоить цифровые сервисы, настроить их мобильные устройства, создать аккаунты в социальных сетях и подобрать сложные пароли.
«Такие встречи — это не только лекции о цифровой безопасности, но и живой диалог со старшим поколением. Это возможность узнать о самых актуальных и сложных вопросах, с которыми сталкиваются пожилые граждане, и помочь им разобраться в них. Безусловно, такие мероприятия будут способствовать повышению цифровой грамотности на Кубани и снижению числа случаев интернет-мошенничества», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.