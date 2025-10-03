Ричмонд
В Омской области открылся новый благоустроенный пляж на озере Старица

Новое место для отдыха появилось в Любино.

Источник: Комсомольская правда

В селе Красный Яр Любинского района завершилась реконструкция береговой линии озера Старица — здесь открылся новый современный пляж для местных жителей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Территория полностью обновлена: для удобства и безопасности отдыхающих обустроены пологий спуск к воде, деревянные пирсы, смотровая площадка, зона отдыха и теневые навесы. Все элементы соответствуют современным стандартам благоустройства.

Работы начались в мае 2024 года и проводились в рамках программы поддержки местных инициатив, благодаря которой жители сами определили приоритетные объекты для развития в своём поселении.

Открытие нового пляжа стало хорошей альтернативой для отдыха на воде в регионе, особенно на фоне сообщений о приостановке ремонта Центрального пляжа в Омске. Теперь жители Любинского района могут наслаждаться безопасным и комфортным отдыхом у воды в любое время года. Ранее мы писали, что каток у ТЦ «Фестиваль» в Омске снова продается — на 2,2 миллиона дешевле.