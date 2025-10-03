Ричмонд
Неприятный запах в воздухе может появиться в 7 городах Челябинской области

Неприятный запах в воздухе может появиться в семи крупнейших городах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

«С 4 по 6 октября 2025 года в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорят синоптики.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 17:00 4 октября до 19:00 6-го в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

А в Магнитогорске и Аше режим «черного неба» прогнозируется с 00:00 4 октября до того же времени.

«Высокое давление, отсутствие осадков, ослабление ветра и большие амплитуды суточных температур ожидаются на Южном Урале. Стабильный характер погоды на выходных, а также на следующей неделе будет связан с влиянием обширного антициклона, который в течение ближайших дней с Европейской территории России пройдет через Челябинскую область на север Казахстана», — пояснили в Челябинском ЦГМС.

В субботу при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на юге на северо-восточный, ночью его скорость 5−10 м/с, днем — 3−8 м/с. Температура воздуха 4 октября ночью от минус 2 до плюс 3, в горах и низинах — до минус 8, днем плюс 10−15.

В воскресенье — без изменений, но ветер южный, юго-западный, скорость 3−8 м/с. Температура воздуха 5 октября ночью от минус 2 до плюс 3, днем плюс 10−15.

В понедельник удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 6 октября ночью от минус 4 до плюс 1, днем плюс 10−15.