Неприятный запах в воздухе может появиться в 7 городах Челябинской области

«Высокое давление, отсутствие осадков, ослабление ветра и большие амплитуды суточных температур ожидаются на Южном Урале. Стабильный характер погоды на выходных, а также на следующей неделе будет связан с влиянием обширного антициклона, который в течение ближайших дней с Европейской территории России пройдет через Челябинскую область на север Казахстана», — пояснили в Челябинском ЦГМС.