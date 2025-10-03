В Свердловской области отремонтировали энергоблок № 3 Белоярской АЭС

Одной из наиболее крупных задач стала замена испарительных модулей на всех трех парогенераторах энергоблока, которая стартовала еще в 2022 году. Суммарно специалисты заменили 24 испарительных модуля, каждый из которых длиной 16 метров и весом 20 тонн. Это позволит реактору надежно и безопасно обеспечивать жителей Урала электрической энергией до 2040 года.