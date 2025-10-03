В Свердловской области отремонтировали энергоблок № 3 Белоярской АЭС

Плановый ремонт прошел на энергоблоке № 3 Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Одной из наиболее крупных задач стала замена испарительных модулей на всех трех парогенераторах энергоблока, которая стартовала еще в 2022 году. Суммарно специалисты заменили 24 испарительных модуля, каждый из которых длиной 16 метров и весом 20 тонн. Это позволит реактору надежно и безопасно обеспечивать жителей Урала электрической энергией до 2040 года.
Также на энергоблоке заменили устройства релейной защиты и автоматики. Это повысит быстродействие защит, обеспечит гибкость масштабирования и расширение функциональности, добавит инструменты самодиагностики. Такие нововведения делают работу генератора и схемы выдачи мощности более надежной. Кроме того, в энергоблоке капитально отремонтировали главный циркуляционный насос реактора и заменили электродвигатель.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.