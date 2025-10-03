Россельхознадзор ограничил поставки мяса в РФ от двух предприятий Беларуси. Это следует из письма, размещенного на официальном сайте ведомства.
В частности, временно поставки продукции были ограничены с ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Причиной послужило превышение микроорганизмов в готовой мясной продукции.
В Россельхознадзоре отметили, что в говядине от ООО «МПК Боровлянский» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Указанные ограничения были введены по причине повторного выявления несоответствий. В ведомстве уточнили, что продукция, которая была отгружена до 2 октября включительно, принимается в обычном режиме.
Ранее Россельхознадзор нашел кишечную палочку в говядине и молоке из Беларуси.
Тем временем популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси.
