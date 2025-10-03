Ричмонд
Россельхознадзор ограничил поставки мяса в РФ от двух предприятий Беларуси

Россельхознадзор ограничил поставки мяса двух белорусских предприятий — вот почему.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор ограничил поставки мяса в РФ от двух предприятий Беларуси. Это следует из письма, размещенного на официальном сайте ведомства.

В частности, временно поставки продукции были ограничены с ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Причиной послужило превышение микроорганизмов в готовой мясной продукции.

В Россельхознадзоре отметили, что в говядине от ООО «МПК Боровлянский» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Указанные ограничения были введены по причине повторного выявления несоответствий. В ведомстве уточнили, что продукция, которая была отгружена до 2 октября включительно, принимается в обычном режиме.

Ранее Россельхознадзор нашел кишечную палочку в говядине и молоке из Беларуси.

Тем временем популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси.

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.