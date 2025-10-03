Россельхознадзор ограничил поставки мяса в РФ от двух предприятий Беларуси

В Россельхознадзоре отметили, что в говядине от ООО «МПК Боровлянский» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Указанные ограничения были введены по причине повторного выявления несоответствий. В ведомстве уточнили, что продукция, которая была отгружена до 2 октября включительно, принимается в обычном режиме.