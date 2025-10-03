Ричмонд
В Иркутске спасли коня из подполья заброшенного дома

Старые доски не выдержали веса животного.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В лошадь, пасшаяся на арендованном участке напротив Казанской церкви, забрела в заброшенное здание и провалилась под пол. Старые доски не выдержали веса животного, и оно оказалось в западне. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

— Прибывшие на место спасатели приняли решение выпилить часть дощатого пола. Евгений Тутолмин включил бензопилу в отдалении от испуганного животного, а когда конь привык к звуку инструмента, очень осторожно надпилил доски пола, — поделились в администрации.

В это время хозяин животного удерживал испуганного жеребца. После освобождения достаточного пространства конь смог самостоятельно выпрыгнуть из западни через образовавшийся проем. Благодаря слаженным действиям работников аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» и владельца животного, трагедии удалось избежать. Лошадь не пострадала и была возвращена на пастбище.