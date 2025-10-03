В Иркутске спасли коня из подполья заброшенного дома

В лошадь, пасшаяся на арендованном участке напротив Казанской церкви, забрела в заброшенное здание и провалилась под пол. Старые доски не выдержали веса животного, и оно оказалось в западне. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.