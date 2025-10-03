Ричмонд
Семьям бойцов СВО из Башкирии упростят условия получения жилья

В Башкирии семья бойцов СВО станет проще получать жилье.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии поддержал законопроект, упрощающий получение жилья для семей участников специальной военной операции. Соответствующие поправки в жилищное законодательство республики были рассмотрены депутатами в первом чтении.

Как пояснил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, действующее законодательство создавало барьер для семей военнослужащих — некоторые виды выплат учитывались при расчете среднедушевого дохода, из-за чего семьи могли терять статус малоимущих и право на получение жилья по социальному найму.

Новым законом устанавливается перечень доходов, которые не будут учитываться при определении материального положения семей участников СВО. В этот перечень вошли выплаты, связанные с прохождением военной службы по мобилизации или контракту, единовременные поощрения при награждении государственными наградами, благотворительная помощь и дарения от юридических лиц.

Окончательное принятие законопроекта ожидается в период осенней сессии парламента Башкирии.

