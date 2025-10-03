Семьям бойцов СВО из Башкирии упростят условия получения жилья

Новым законом устанавливается перечень доходов, которые не будут учитываться при определении материального положения семей участников СВО. В этот перечень вошли выплаты, связанные с прохождением военной службы по мобилизации или контракту, единовременные поощрения при награждении государственными наградами, благотворительная помощь и дарения от юридических лиц.