В Башкирии стартовал проект для школьников «Классы креативных индустрий»

Образовательный проект «Классы креативных индустрий» начали реализовывать в Республике Башкортостан по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ).
Программа обучения рассчитана на два года и включает практические занятия, мастер-классы и проектную работу. В ходе нее ребята смогут попробовать себя в разных направлениях искусства, дизайна, медиа и технологий, прокачать навыки командной работы, коммуникации и публичных выступлений, а также освоить технические инструменты, востребованные в индустриях будущего. Участниками первого потока стали ученики Республиканской художественной гимназии-интерната имени К. А. Давлеткильдеева, уфимской школы № 126 и лицея № 60 имени М. А. Ферина.
Кроме того, к занятиям присоединятся учащиеся лицея города Бирска — они будут приезжать в Уфу раз в месяц. Для каждого класса разработан учебный план с отдельными модулями, занятия будут проводить преподаватели УГНТУ. К работе подключатся и студенты вуза, которые помогут школьникам в освоении дисциплин. По итогам обучения школьники будут защищать собственные проекты.
«Запуск проекта — это важный шаг в развитии творческого потенциала молодежи Башкортостана. Мы хотим показать детям, насколько многообразны возможности современных творческих отраслей, какие перспективы открывают знание новейших технологий и умение творчески мыслить. Наш проект позволит школьникам раскрыть собственные таланты, попробовать себя в разных направлениях искусства и научиться взаимодействовать друг с другом, формируя важные компетенции XXI века», — подчеркнула руководитель проекта Александра Марьина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.