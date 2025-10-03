В Башкирии стартовал проект для школьников «Классы креативных индустрий»

Программа обучения рассчитана на два года и включает практические занятия, мастер-классы и проектную работу. В ходе нее ребята смогут попробовать себя в разных направлениях искусства, дизайна, медиа и технологий, прокачать навыки командной работы, коммуникации и публичных выступлений, а также освоить технические инструменты, востребованные в индустриях будущего. Участниками первого потока стали ученики Республиканской художественной гимназии-интерната имени К. А. Давлеткильдеева, уфимской школы № 126 и лицея № 60 имени М. А. Ферина.