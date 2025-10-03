Ошибся дверью и чуть не поплатился жизнью: в Приморье рецидивист нанес ножевое ранение односельчанину

В июне 2025 года в селе Летно-Хвалынское Приморского края местный житель с криминальным прошлым едва не лишил жизни человека, который просто ошибся дверью, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Следком региона.
Фигурантом дела стал 43-летний мужчина, уже имевший судимость, в том числе за убийство. В момент происшествия он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Трагедия едва не случилась из-за банальной путаницы. Ничего не подозревающий сельчанин, зашедший в гости к соседу, по ошибке оказался на пороге квартиры обвиняемого. Эта случайность стала причиной жестокого нападения — разъярённый рецидивист нанес потерпевшему ножевое ранение в живот.
К счастью, пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, что спасло ему жизнь. Следственный комитет по Приморскому краю оперативно взялся за расследование этого дела.
В ходе следствия обвиняемый лично продемонстрировал следователям, как развивались события в тот роковой вечер. Все показания были тщательно проверены и зафиксированы. Сейчас материалы дела переданы в суд.
Ранее мы писали, что в Приморье женщину осудят за смертельное ДТП после передачи руля подростку.