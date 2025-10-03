Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отравившийся ученик СУНЦ УрФУ отсудил у лицея 100 000 рублей

Кировский суд Екатеринбурга взыскал 100 тыс. рублей в пользу учащегося СУНЦ УрФУ, который весной отравился в столовой лицея. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Иск в суд к ООО “Общественное питание” о взыскании компенсации морального вреда. подала мать одного из учеников. Кировский суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. С ООО “Общественное питание” в пользу матери, как законного представителя одного из студентов, взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей», — сообщили в суде.

ЕАН писал, что в Екатеринбурге произошло массовое отравление учеников СУНЦ УрФУ. У большинства заболевших детей был диагностирован норовирус. Его выявили у двух сотрудников поставщика еды ООО «Общественное питание» — заведующего производством и сотрудника зала, который накрывал на столы. Кировский суд Екатеринбурга признал виновной заведующую производством компании «Общественное питание» Елену Антропову. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общественного питания, на срок 1 год 6 месяцев.