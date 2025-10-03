Отравившийся ученик СУНЦ УрФУ отсудил у лицея 100 000 рублей

ЕАН писал, что в Екатеринбурге произошло массовое отравление учеников СУНЦ УрФУ. У большинства заболевших детей был диагностирован норовирус. Его выявили у двух сотрудников поставщика еды ООО «Общественное питание» — заведующего производством и сотрудника зала, который накрывал на столы. Кировский суд Екатеринбурга признал виновной заведующую производством компании «Общественное питание» Елену Антропову. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общественного питания, на срок 1 год 6 месяцев.