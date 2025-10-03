В Ростове провели задержание из-за несанкционированного пикета

В Ростове-на-Дону задержали девушку, устроившую несанкционированный пикет. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
— Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили девушку, которая, несмотря на неоднократные законные требования, отказывалась прекратить свои действия, — сообщили в пресс-службе донского главка полиции.
Нарушительницу доставили в отдел МВД, где составили протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП РФ).
Подпишись на нас в Telegram.