Мощная вспышка с выбросом плазмы случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности озвучили в пресс-службе российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно информации, в пятницу, 3 октября, на Солнце была зарегистрирована сильная вспышка уровня М1.5, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы в сторону Земли.
«На данный момент это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября — начала октября», — отметили ученые.
Специалисты добавили, что вспышка случилась в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, расположенном на линии Солнце — Земля. Подобное расположение не оставляет облаку плазмы шансов пройти мимо планеты.
В пресс-службе отметили: сохраняется небольшая вероятность того, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца. Речь идет про не менее 600 метров в секунду.
«Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты через 2.5 суток, во второй половине дня в воскресенье 5 октября», — обратили внимание специалисты.
