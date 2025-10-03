Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вафельная разметка появилась на площади Ленина в Воронеже

Она запрещает водителям выезжать на перекрёсток в случае образования там затора.

Источник: Управление дорожного хозяйства Воронежа

Вафельную разметку нанесли на площади Ленина в Воронеже. Она появилась у театра оперы и балета, а также рядом с Никитинской библиотекой. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Разметка запрещает водителям выезжать на перекрёсток в случае образования там затора. Нарушителям грозит штраф в размере тысячи рублей.

В ближайшее время вафельную разметку обновят на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской. Кроме того, на следующей неделе её планируют нанести на пересечении Ленинского проспекта с улицами Героев Стратосферы и Кулибина, а также на улице Лебедева.