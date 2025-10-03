Вафельная разметка появилась на площади Ленина в Воронеже

В ближайшее время вафельную разметку обновят на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской. Кроме того, на следующей неделе её планируют нанести на пересечении Ленинского проспекта с улицами Героев Стратосферы и Кулибина, а также на улице Лебедева.