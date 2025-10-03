Вафельная разметка появилась на площади Ленина в Воронеже

Вафельную разметку нанесли на площади Ленина в Воронеже. Она появилась у театра оперы и балета, а также рядом с Никитинской библиотекой. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Разметка запрещает водителям выезжать на перекрёсток в случае образования там затора. Нарушителям грозит штраф в размере тысячи рублей.
В ближайшее время вафельную разметку обновят на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской. Кроме того, на следующей неделе её планируют нанести на пересечении Ленинского проспекта с улицами Героев Стратосферы и Кулибина, а также на улице Лебедева.