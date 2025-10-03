Ричмонд
Владельца «Русского аппетита» оставили в СИЗО до 5 декабря

Глава ГК «Русский аппетит» и депутат Воронежской областной Думы Андрей Прытыкин останется в СИЗО до 5 декабря 2025 года. Соответствующее решение о продлении меры пресечения на два месяца в пятницу, 3 октября, принял Ленинский районный суд.

Мужчину подозревают в покушении на дачу взятки. Согласно материалам следствия, уголовное преследование бизнесмена связано с делом Юрия Бавыкина и Светланы Васьковой, которые сейчас отбывают наказание за мошенничество на выборах.

Прытыкина задержали 5 августа. С тех пор он остается под стражей.

Своей вины бизнесмен не признает.

И сам обвиняемый, и его защита в ходе сегодняшнего заседания настаивали на смягчении меры пресечения в виде выхода на свободу под залог в размере 21 млн рублей, либо домашнего ареста.

Подробности этого дела читайте на нашем сайте в ближайшее время.