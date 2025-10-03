Пробки в 9 баллов сковали Иркутск в пятницу 3 октября

В Свердловском округе стоит одна полоса по объездной дороге Первомайский-Университетский, улица Маяковского и начало Култукского тракта. Также заторы наблюдаются на Иркутном и Академическом мостах. В Ленинском округе традиционно стоят улицы Трактовая и Олега Кошевого.