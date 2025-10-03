Пробки в 9 баллов сковали Иркутск в пятницу 3 октября. Согласно данным сервиса онлайн-карт движение парализовано на самых главных улицах областного центра. В Октябрьском округе автомобилисты стоят на улицах Ленина, Марата, Чкалова, бульваре Гагарина, Рабочая, Тимирязева, Советская, Байкальская, 3 июля, Ширямова и других.
— Что-то явно важное раздают в конце этой очереди.
— Страшно ехать домой.
— Пешком быстрее! — пишут пользователи сервиса.
В Свердловском округе стоит одна полоса по объездной дороге Первомайский-Университетский, улица Маяковского и начало Култукского тракта. Также заторы наблюдаются на Иркутном и Академическом мостах. В Ленинском округе традиционно стоят улицы Трактовая и Олега Кошевого.