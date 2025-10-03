Ричмонд
Омские медики передали отремонтированный автомобиль в зону СВО

Клинический кардиодиспансер и Минздрав региона объединили усилия для поддержки военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Клинического кардиологического диспансера при поддержке Министерства здравоохранения Омской области передали в зону проведения специальной военной операции отремонтированный и полностью переоборудованный автомобиль. Машина ранее использовалась выездной медицинской бригадой и находилась в рабочем состоянии, однако перед отправкой на фронт прошла масштабную модернизацию.

Ремонтные работы проводились в вечернее время силами сотрудников ремонтных мастерских автобазы регионального здравоохранения — в свободное от основной работы время.

«От лица нашего подразделения выражаем огромную сердечную благодарность всем, кто причастен к передаче этого автомобиля. Ваш вклад в обеспечение нашей службы имеет огромное значение. Переданный автомобиль — символ вашей поддержки и участия в нашем общем деле. Благодарим вас за вклад в нашу общую Победу!», — обратились военнослужащие к омичам.

Фото: t.me/OO200let.

Омские механики перед отправкой полностью подготовили технику: выполнили капитальный ремонт двигателя, заменили коробку передач, усилили ходовую часть, обновили салон, в том числе перешили сиденья, и нанесли на кузов новый слой краски.

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС вытащили пострадавшую в ДТП с «Маздой» в Омске с помощью лома.