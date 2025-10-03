Александр Новицкий покинул должность заместителя главы администрации Ростова

Еще раньше в разные годы специалист работал в «Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства» и находился на муниципальной службе в ростовской администрации. Окончил ДГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии», имеет ученую степень кандидата экономических наук.