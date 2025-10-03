Александр Новицкий покинул должность заместителя главы администрации Ростова

В Ростове-на-Дону должность заместителя главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам покинул Александр Новицкий. Эту информацию подтверждают власти донской столицы.
Напомним, чиновник занимал указанную должность с 18 июня 2019 года, до этого назначения в течение нескольких лет он был главой администрации Ленинского района Ростова-на-Дону.
Еще раньше в разные годы специалист работал в «Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства» и находился на муниципальной службе в ростовской администрации. Окончил ДГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии», имеет ученую степень кандидата экономических наук.
