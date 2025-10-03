В Минске санслужба проверила магазины после видео с просрочкой и мухой. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В магазин «Хит», расположенный на улице Янки Лучины, 22, пришли блогеры, специализирующиеся на подобных рейдах. Обнаруженные нарушения они превращают в контент для социальных сетей.
В частности, минчанка обратила внимание на гнилые фрукты, орехи с молью. По ее словам, рыба продавалась в упаковке без вакуума.
«По нормам СанПиН такой продукт — источник бактерий, но его спокойно оставили на полке. Консервы в мятой банке — любой технолог скажет, что это риск ботулизма», — заметила жительница Минска.
Озвученное, а также другие нарушения, показанные в видео, послужили основанием для проверки магазина санитарной службой и управлением торговли администрации Ленинского района. Специалисты подтвердили факт продажи просроченной продукции. В отношении юридического лица был составлен протокол за реализацию или предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, хранения по статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.
Кроме того, в сети появилось видео, на котором посетители магазина «Евроопт маркет» на улице Прушинских, 2, заметили на выпечке мух. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района также зафиксировали насекомых. В отношении должностного лица магазина по факту указанного нарушения санитарно-эпидемиологических требований был начат административный процесс по статье 17.5 КоАП.
Тем временем в Минске санслужба приостановила работу популярного кафе.
