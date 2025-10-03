В Минске санслужба проверила магазины после видео с просрочкой и мухой

Озвученное, а также другие нарушения, показанные в видео, послужили основанием для проверки магазина санитарной службой и управлением торговли администрации Ленинского района. Специалисты подтвердили факт продажи просроченной продукции. В отношении юридического лица был составлен протокол за реализацию или предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, хранения по статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.